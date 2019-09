Francesco Zampaglione al gip | Era un atto dimostrativo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Francesca Galici Interrogato dal GIP a Regina Coeli,non ha negato le accuse di rapina ma ha giustificato il suo gesto come un. Resterà in carcereè stato interrogato dal GIP a Regina Coeli dopo il tentativo di rapina in una banca sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma. Ha dichiarato di non aver agito per interessi economici ma la sua giustificazione è stata alquanto più inaspettata. “Non l’ho fper soldi, ho una buona disponibilità economica”, averebbe dichiarato il fratello di Federicoed ex componente della band dei Tiromancino. Stando alle sue parole, quello sarebbe stato un gestocontro il sistema: “Era un, l’ho fper mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese.” In queste parole è racchiuso il ...

