Xana e la strage oscura dei tumori infantili

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Tony Damascelli «Perché, Signore, i bambini muoiono?». Non è soltanto la domanda che Dostoevskij scrive nell'Idiota e fa pronunciare al principe Mishkin. È l'interrogativo senza risposta che ci assale e ci intossica quando un innocente perde la vita, per mano dell'uomo o del destino, colpito a morte dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza, infine dalla malattia feroce, crudele. Così la figlia di Luis Enrique,di anni nove, ferita nelle ossa dal cancro, osteosarcoma che soltanto a pronunciare fredda la pelle.è stata luce, prima abbagliante, poi fioca, quindi spenta, in cinque mesi, lunghissimi, eterni ma poi brevissimi nel momento ultimo. Luis Enrique è un uomo di football, ha giocato e bene, come centrocampista, nelle due squadre più importanti di Spagna, il Real Madrid e il Barcellona, ha vestito la giubba rossa della nazionale, ha allenato i blaugrana ...