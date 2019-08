Udinese-Parma | le conferenze della vigilia di D’Aversa e Tudor

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) “L’viene da un risultato positivo, affronteranno la gara con entusiasmo e consapevolezza, hanno concesso poco al Milan partecipando in dieci uomini alla fase difensiva e compattandosi. Hanno vinto su situazione da calcio d’angolo e noi abbiamo perso su angolo, questo dimostra l’importanza del preparare il particolare: quel che conta e’ l’interpretazione e come si affrontano le singole situazioni”. Sono le dichiarazioni del tecnico del, Roberto D’Aversa, alladel match di domani in casa dell’. “Io enon ci siamo sentiti questa settimana ma l’anno scorso si’, abbiamo giocato insieme a Siena e avevamo stabilito un ottimo rapporto. Ha fatto molto bene quando e’ stato chiamato in causa, quest’anno dall’inizio e’ partito molto bene. Loro in fase difensiva ...

