Torino è la città geograficamente e antropologicamente più lontana da Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Capitolo 2 –è la moglie perfetta. Austera e nobile, ricca ed efficiente, raffinata ed autorevole, è laedpiùda. Viverla, per chi ha conosciuto il calore di una metropoli del sud, è un confronto costante; il metro di paragone, impietoso per quanto lampante, tra due modi di intendere la vita e la convivenza. È questo che mi lascia la lunga chiacchierata con il mio amico Silvio, cuore azzurro da anni trapiantato nella algida capitale sabauda; si parla a bassa voce, può contare su ospedali e mezzi pubblici efficienti, le strade sono ben tenute, le università prestigiose, mi dice. Difficile rinunciare a tanto ordine, alla riservatezza e alla sublimazione di quella cultura del lavoro, dell’“avvitare i bulloni” tanto caro a Crosetti, incarnato nella stessa idea di Juventus. Perché, forse, in un paradosso al contrario ...

