Numerosi Incendi in Africa

Fonte : retemeteoamatori

(Di sabato 31 agosto 2019) A bruciare non è solo l’Amazzonia, ma anche l’. I satelliti della Nasa, ci mostrano un numero maggiore d’rispetto alla foresta amazzonica. La Nasa fa sapere che sono attivi circa 6900 focolai in Angola e 3400 nella Repubblica democratica del Congo. In Brasile invece sono sui 2100. Mapparealizzata da Wired con i dati del Nasa FIRMS Una pessima gara che non aiuta certo al raggiungimento dell’obbiettivo di contrasto ai cambiamenti climatici. Queste foreste, sono infatti importanti polmoni del pianeta terra, in quanto producono una gran quantità d’ossigeno. Sappiamo infatti che la fotosintesi, utilizza l’anidride carbonica, uno dei principali gas serra, e nel loro processo di produzione di energia, rilasciano un gas essenziale per la nostra sopravvivenza, l’ossigeno. L’e la deforestazione ...

