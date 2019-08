LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Mertens e Townsend agli ottavi - Andreescu avanti su Wozniacki. Più tardi Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Tengono il servizio Ahn (2-1 su Ostapenko) e Vekic (1-0 su Putintseva). Sull’Ashe time out medico chiesto da Wozniacki per un problema alla caviglia destra 18.58 Di prossimo inizio anche il match del Louis Armstrong Stadium tra la tedesca Julia Goerges e l’olandese Kiki Bertens 18.57 Ostapenko tiene anche lei la battuta contro Ahn: 1-1 18.56 SET Andreescu: gran prima al corpo ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Mertens e Townsend agli ottavi - in campo Wozniacki-Andreescu. Più tardi Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Tiene a 30 il servizio Andreescu: 3-3 18.38 MATCH Townsend – ottavi di finale per l’americana, 7-5 6-2 per lei, che è alla sua prima volta in un ottavo Slam 18.37 Secondo ace di fila di Townsend, match point 18.37 Eccezionale ace di Townsend, una palla esterna strettissima 18.37 Sbaglia la volée di dritto Townsend, ancora palla break Cirstea 18.36 Ci riprova con il rovescio ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Mertens agli ottavi - Townsend avanti - in campo Wozniacki-Andreescu. Più tardi Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Tiene la battuta Andreescu: la canadese impatta sul 2-2 contro Wozniacki nel primo set 18.28 MATCH Mertens: la belga vola agli ottavi, 6-3 6-3 su Andrea Petkovic. Intanto Townsend avanti 4-2 nel secondo set 18.26 Match point Mertens, con Petkovic che sul 30 pari scivola dopo la risposta, rischiando di farsi male seriamente 18.24 Abbastanza facile il game di Cirstea, ma ora si gioca nei ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Matteo Berrettini a caccia degli ottavi. Mertens e Townsend avanti - in campo Wozniacki-Andreescu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06 Break anche nel secondo set per Townsend, che sale così sul 7-5 1-0 e servizio 18.05 Sale intanto sul 6-3 3-1 Elise Mertens su Andrea Petkovic: la belga ha l’occasione di chiudere la corsa della rediviva tedesca 18.04 Scena simpatica sull’Armstrong, dove Townsend salta con la corda nell’attesa del rientro in campo di Cirstea, prontamente avvenuto 18.02 Tra poco ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Matteo Berrettini a caccia degli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: giornata dedicata al completamento del terzo turno dei tornei di singolare quella di oggi, che vedrà scendere in campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del tabellone maschile. Oggi in campo l’ultimo degli italiani ancora superstite: Matteo Berrettini, numero 24 del ...

US Open 2019 : Roger Federer alza il LIVEllo - Djokovic risponde. In semifinale la rivincita di Wimbledon? : Storie di rivalità, storie di opposti. In competizioni così serrate l’interpretazione diversa anima sempre la contesa. E’ il caso dello US Open di tennis e del dualismo nella parte alta del tabellone del singolare maschile tra lo svizzero Roger Federer (n.3 del mondo) e il serbo Novak Djokovic (n.1 del ranking), detentore del titolo a New York. I due continuano a esprimere il loro talento in campo, già consapevoli che vi potrebbe ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi eliminato da Wawrinka - Djokovic e Svitolina sul velluto : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

