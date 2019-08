Il più grande animale selvatico terrestre in Europa

Condò : “Lo scudetto col Napoli sarebbe la più grande impresa di Ancelotti” : Il giornalista ed editorialista Sky, Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di KissKiss parlando della formazione azzurra ed esprimendo grande apprezzamento per il tecnico del Napoli “Ancelotti ha vinto tanto, tutto e dovunque, non ha bisogno del consenso e dice ciò che pensa. Il primo anno l’ha speso a capire il valore della rosa a disposizione. Il congedo da Hamsik è stato difficile, ma lui con grande correttezza prima di dare ...

A Cagliari la mostra del più grande architetto vivente del Sudafrica : Ha impiegato 6 mesi Jo Noero, tra i più grandi architetti viventi del Sudafrica, a completare il disegno lungo 9,4 metri e alto 3,5. Lo spettacolare “arazzo” rappresenta le potenzialità del “terreno comune” applicato a una città dilaniata dalle conseguenze urbanistiche dell’apartheid. Il disegno, elaborato a mano da Noero, già stato presentato al grande pubblico in occasione della Biennale di architettura di Venezia ...

Trump vuole disboscare la più grande foresta degli USA per costruire strade - miniere e industrie : Secondo quanto riportato dal Washington Post e dalla CNN, negli scorsi giorni Trump ha dato mandato al segretario dell'agricoltura di riattivare le concessioni e cancellare le restrizioni sul disboscamento della Tongass National Forest, una delle più importanti foreste del Pianeta. Il presidente americano vorrebbe mettere mano anche alla legge che impedisce di costruire strade, miniere e industrie nelle maestose foreste americane.Continua a ...

Sharp crea il più grande monitor al mondo a cristalli liquidi : 120 pollici con risoluzione 8K : Sharp si appresta ad esordire a IFA 2019 con un monitor da 120 pollici con risoluzione 8k. L’azienda giapponese lo definisce “il più grande monitor al mondo a cristalli liquidi” e la dotazione non si ferma al solo pannello. Integra anche la connettività 5G. Chi sarà alla fiera berlinese fra il 6 e l’11 settembre potrà lucidarsi gli occhi dando un’occhiata a questo prodotto, che sarà la dimostrazione lampante ...

Il Divide Tour di Ed Sheeran è ufficialmente il più grande tour di tutti i tempi : Ha battuto anche gli U2 The post Il Divide tour di Ed Sheeran è ufficialmente il più grande tour di tutti i tempi appeared first on News Mtv Italia.

La grande manovra cinese a Hong Kong : in arrivo fino a 10mila militari in più : Decine di mezzi blindati e di camion carichi di soldati che attraversano il confine nella notte. Una operazione di routine, dicono a Pechino, ma di questi tempi tutto ciò che coinvolge Hong Kong di routine non ha nulla. Soprattutto quando il contingente che la Cina ha stanziato nella ex colonia britannica potrebbe crescere di 8000-10000 unità. Il Dragone cinese alle grandi manovre tanto più allarmanti perché ...

“La mia più grande paura”. Chiara Ferragni si confessa per la prima volta : le sue intime rivelazioni : Anche Chiara Ferragni ha un lato umano, mortale, comune. Appare sempre austera, altezzosa, inarrivabile sui social e invece sotto quella scorza di mondanità e fascino, ecco che batte un cuore molto tenero e un animo ultra sensibile. La web influencer più famosa d’Italia ha infatti raccontato molte cose della sua vita privata, scavando nel passato e soprattutto nel suo interno, parlando di sogni, paure e progetti. Con parole che ...

Nel golfo di Napoli lo yatch a vela più grande del mondo : 143 metri per 460 milioni di dollari di valore : Si chiama Sailing Yacht A ed è un motor yacht a vela progettato da Philippe Starck e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per l’industriale e filantropo miliardario russo Andrey Melnichenko, patrimonio stimato 16 miliardi di euro. L’imbarcazione, spettacolare, si trova in questi giorni nel golfo di Napoli. La “A” sta per Aleksandra, il nome della moglie del miliardario. Sailing Yacht A è l’imbarcazione a vela ...

Angelo Sanzio : "Barbara D'Urso? Grande cuore di mamma - è la donna più straordinaria del momento" : Angelo Sanzio, intervistato da 'In Famiglia', ha tessuto le lodi della sua 'mamma' televisiva, Barbara D'Urso che l'ha voluto fortemente nelle sue trasmissioni all'interno dei talk dedicati alla chirurgia estetica come il Ken italiano, per, poi, volerlo, come concorrente dell'ultimo 'Grande Fratello': Le sarò grato eternamente per tutto quello che ha fatto e continua a fare per me e di questo la ringrazierò sempre pubblicamente. Nonostante ...

Congo e Angola - in fiamme la seconda foresta pluviale più grande del mondo : oltre 10mila incendi in una settimana : Nelle ultime settimane, complici anche le polemiche sul presidente Bolsonaro, sui media si è parlato tanto dei roghi in Amazzonia. Così come di quelli che hanno devastato migliaia di ettari in Siberia. Ma in queste settimane c’è un altro disastro ambientale, in Africa. Anche la foresta pluviale del bacino del Congo, la seconda più grande al mondo, rischia infatti di essere colpita da incendi indomabili, come già accaduto nel 2016. In meno ...

Fincantieri - ecco lo yacht più grande del mondo che studierà gli oceani : L’imbarcazione, commissionata dal miliardario norvegese Kjell Inge Rokke, è stata messa in acqua per la prima volta nel cantiere di Vard a Tulcea e a fine mese partirà alla volta della Norvegia dove verranno completati i lavori.

Ed Sheeran prenderà 18 mesi di pausa dopo il Divide Tour : “È stato il più grande di sempre” : Il Divide Tour lo ha portato sui palchi di tutto il mondo in due anni, con 280 concerti iniziati nel marzo 2017 e terminati lunedì 26 agosto al Chantry Park di Ipswich: per questo Ed Sheeran prenderà 18 mesi di pausa. Il cantautore di Halifax lo ha annunciato proprio nell'ultima data e ha spiegato che passerà più tempo con la moglie Cherry Seaborn dopo aver abbracciato circa nove milioni di persone nel Tour che egli stesso definisce ...

Cemento e ambiente - qual è la sfida più grande che aspetta il nuovo governo : L’Italia di oggi ha bisogno di una vocazione. qualcosa che la rappresenti e colleghi il passato al futuro. L’identità a un progetto. Che cosa meglio dell’ambiente? Il governo giallo-verde è finito. Il suo più grande merito è stato proprio questo: finire. Farci aprire gli occhi e mostrarci cosa rischiavamo di diventare. quali occasioni stavamo perdendo. Sono stati mesi cupi, ma per fortuna non si può vivere di sola rabbia. Le ...

Sinisa Mihajlovic - la dedica delle figlie Viktorija e Virginia : "La grande bellezza - sei più di un guerriero..." : Ieri, Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore del Bologna, ha commosso gli appassionati di calcio e non solo, presentandosi a sorpresa sulla panchina della propria squadra in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Come sappiamo, infatti, Mihajlovic, lo scorso 13 luglio, aveva annunciato di aver contratto una forma acuta di leucemia e di volersi sottoporre subito alle relative cure. Dopo 44 giorni di ricovero, con il ...