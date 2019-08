F2 | Juan Manuel Correa non è fuori pericolo Il pilota si trova all’ospedale di Liegi

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) Nell’incidente in F2 che oggi ha portato purtroppo alla morte di Anthoine Hubert, sul circuito di Spa, è rimasto coinvolto anche lo statunitense, il quale, suo malgrado, ha centrato in pieno la vettura del transalpino, all’uscita della curva Eau Rouge. Ne dà conto la FIA nel suo comunicato: “La FIA informa che Anthoine Hubert è morto alle 18.35. Ildell’auto numero 12,, è in condizioni stabili ed è in fase di trattamento presso l’ospedale di. Maggiori informazioni sulle sue condizioni verranno fornite appena sarà possibile. Ildell’auto numero 20, Giuliano Alesi, è stato visitato al centro medico e sta bene. La FIA sta fornendo supporto agli organizzatori e alle autorità e ha avviato un’indagine sull’incidente“. Il nordamericano al momento dunque siall’ospedale di ...

