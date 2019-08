Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Ildellonon fa notizia da tempo, scrive il Corriere Torino. Generalmente i biglietti vanno a ruba in pochi giorni. Stavolta no, anche se si tratta del big match Juventus-Napoli. E allora la notizia diventa il fatto che, a pochissime ore dal fischio di inizio, ci sono ancora disponibili oltre un migliaio di biglietti. Il quotidiano attribuisce la singolare circostanza al periodo ancora vacanziero, “che ha spinto diversi abbonati a rimettere in vendita (secondary ticketing) il proprio seggiolino per oggi”. Ma anche al prezzoalto dei biglietti. “In seguito agli ultimi rincari medi stimati intorno al 9% (dopo il +30% dell’estate scorsa) i tagliandi più economici, quelli delle esaurite Tribune Nord e Sud, costavano 60 euro”. In ogni caso l’incasso sarà comunque molto elevato. “La Juve, che ha volutamente staccato 1.600 ...

napolista : CorSera: Niente tutto esaurito per lo Stadium: vacanze e prezzi troppo alti Dipende dal periodo ancora vacanziero,… - infoitsport : Corsera - Llorente, niente Inter: oggi l'incontro decisivo con il Napoli - FcInterNewsit : Corsera - Llorente, niente Inter: oggi l'incontro decisivo con il Napoli -