US Open | i due italiani Berrettini e Lorenzi passano al terzo turno

US Open – Ostapenko e Bertens senza sbavature : Riske e Pavlyuchenkova sconfitte in due set : Jelena Ostapenko supera Alison Riske, Kiki Bertens si impone su Pavlyuchenko: entrambe le tenniste avanti in due set Nella tarda notte italiana arrivano due vittorie importanti nei main draw femminile degli US Open. Jelena Ostapenko, scivolata nelle ultime settimane in 77ª posizione, ha la meglio all’americana Alison Riske (36 WTA) con il punteggio di 6-4 / 6-3. Kiki Bertens supera invece Anastasia Pavlyuchenkova in due set: la ...

4-6 Set Andujar, che prende la via della rete e raddoppia il vantaggio nei confronti di Sonego 40-15 Due set point per Andujar 30-15 Prima al corpo di Andujar 15-15 Sonego trova un gran rovescio sulla riga che Andujar ...

7-5 THOMAS FABBIANO CONQUISTA IL SECONDO SET! A-40 Set point per Thomas Fabbiano! 40-40 Sbaglia Bublik di rovescio! 30-40 Ace di Fabbiano! 15-40 Ci sono due palle del controbreak per Bublik. 0-30 Passante di Bublik. Momento complicato. 6-5 BREAK DI THOMAS FABBIANO! Finalmente riesce a strappare il servizio a Bublik. 40-A Palla break per Fabbiano! 40-40 Passante di Fabbiano. Parità. 30-30 Vince ...

0-30 Rovescio in rete di Thompson. 0-15 Dritto vincente di Berrettini. 5-0 Splendida volée di dritto vincente di ...

1-0 Terza risposta lunga di Thompson. 40-0 Ace di Berrettini. 30-0 Altra risposta lunga di Thompson. 15-0 risposta lunga di ...

30-15 dritto in rete di Thompson. 30-0 Dritto in rete di Berrettini. 15-0 Serve & volley di Thompson. 4-5 Errore di ...

30-15 Lob difensivo lungo di Thompson. 15-15 Dritto largo di Berrettini. 15-0 Gran prima di Berrettini. 3-3 Volée vincente di ...

2-1 Risposta di rovescio lunga di Thompson. 40-0 Altre due risposte sbagliate da Thompson. 15-0 Risposta di dritto lunga di ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell'anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

40-40 prima vincente di Berrettini per fortuna. 30-40 Dritto lungo di Berrettini, palla break. 30-30 prima vincente di ...

US Open – Naomi Osaka al terzo turno : Magda Linette sconfitta in due set : Naomi Osaka accede al terzo turno degli US Open: la tennista giapponese supera Magda Linette in due set senza grossi problemi Bastano 1 ora e 12 minuti a Naomi Osaka per staccare il pass valevole per il terzo turno degli US Open. La tennista giapponese, attuale numero 1 al mondo del tennis femminile, si è imposta in due set sulla polacca Magda Linette, numero 53 WTA. Osaka ha trionfato con il punteggio di 6-2 / 6-4. SCARICA L’APP DI ...

US Open – Delusione Kvitova a New York - la ceca si arrende in due set alla tedesca Petkovic : La tennista ceca non riesce ad accedere al secondo turno dell’ultimo slam stagionale, perdendo con il punteggio di 6-4, 6-4 contro la propria avversaria tedesca Petra Kvitova esce di scena al secondo turno degli US Open, la tennista ceca non riesca ad avere la meglio contro Andrea Petkovic, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Una Delusione cocente per la numero 6 del ranking WTA, costretta ad alzare bandiera bianca al ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell'anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l'argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...