Spoiler ' UeD' | trono classico del 29 08 | Alessandro Zarino fra i tronisti

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ieri è stata registrata la prima puntata della nuova stagione deldi "Uomini e Donne", il programma pomeridiano di Maria De Filippi che da più di vent'anni fa compagnia agli italiani con le sue storie d'amore e i suoi momenti trash su Canale 5. Quest'anno nello show ci saranno sin dall'inizio ben 4 troni, due dedicati aietero di sesso maschile e due dedicati alrosa. A criticare i comportamenti e le dinamiche createsi in studio ci saranno sempre come opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, a cui si affiancheranno saltuariamente anche Jack Vanore e Tinì Cansino nelover. 3 ex partecipanti di Temptation Island sulLe anticipazioni della prima registrazione delci segnalano che Maria De Filippi ha presentato al pubblico i nuovidel programma, due ragazzi e due ragazze. Per quanto riguarda i troni maschili, quest'anno ...