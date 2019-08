Nuovo portale NoiPA | data uscita online e come funziona La guida

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 30 agosto 2019). Lacambia da inizio settembre; ildella pubblica amministrazione non solo rinnoverà l’interfaccia grafica ma metterà a disposizione degli utenti anche tante nuove funzioni.: il messaggio apparso sulla piattaforma A darne notizia proprio la piattaforma della PA con un apposito messaggio. Questo il testo completo dell’annuncio risalente al 28 agosto 2019: “Il progetto Cloudifyarriva ad un importante traguardo: il 4 settembre 2019 sarà in linea il. Il sistemainizia così una nuova fase grazie ad un sistema centrato su soluzioni Cloud, in grado di offrire servizi più semplici e sicuri, con una piattaforma informatica più flessibile, capace di rispondere con maggiore efficienza alle richieste degli utenti e ad accogliere le nuove amministrazioni che aderiranno a. La ...

energyinlink : Nuovo portale ENEA per l'assolvimento all'obbligo del 5 dicembre 2019 in merito alle diagnosi energetiche come da a… - EurDirectMarche : RT @PSRMarche: Online dal 1 agosto il nuovo portale Dop/Igp: #Qualità, #turismo e #agricoltura per la valorizzazione del territorio. Scopri… - GianfRomanazzi : RT @PSRMarche: Online dal 1 agosto il nuovo portale Dop/Igp: #Qualità, #turismo e #agricoltura per la valorizzazione del territorio. Scopri… -