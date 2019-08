L’uragano Dorian dovrebbe arrivare lunedì sulle coste della Florida

L’uragano Dorian punta sulla Florida : Trump rimanda il viaggio in Polonia : La tempesta dovrebbe toccare terra come categoria 4 sabato notte. Dichiarato lo stato di emergenza in tutte e 67 le contee dello «Stato del Sole». Chiuse scuole e università

L’uragano Dorian verso la Florida : Erano dal 1980 che la stagione degli Uragani non partva così in sordina. Eppure ecco finalmente Diorian da tempesta tropicale ad uragano di categoria 1 con venti sui 140km/h a nord-ovest di Portorico. Come vediamo nel bollettino previsionale del centro meteorologico americano, Dorian Sabato-Domenica arriverà a nord delle Bahamas dove sono previste forti precipitazioni. Uragano che qui diventerebbe di tipo Major cioè di categoria 3 o ...

Maltempo - L’uragano Dorian devasta le isole Vergini ma risparmia Porto Rico : ora punta sulla Florida : L’Uragano Dorian risparmia Porto Rico, il territorio americano devastato due anni fa dall’uragano Maria. Dorian in nottata ha flagellato le isole Vergini britanniche e statunitensi, allagando le strade e causando interruzioni di corrente. Ma per la terraferma Usa il peRicolo è tutt’altro che scongiurato e Dorian,che ora si muove sull’Atlantico in mare aperto, si prepara da diventare un “potente uragano” e a ...

L’uragano Dorian non ha colpito Porto Rico e ora si sta dirigendo verso la Florida : L’uragano tropicale Dorian non ha colpito Porto Rico – un gruppo di isole caraibiche che fa parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato” – come avevano previsto i meteorologi, e si sta ora dirigendo verso la Florida. Si prevede che Dorian arrivi