Lega | il capogruppo in consiglio comunale a Sarzana attacca Mattarella | “Traditore della

"Così non si può andare avanti" - dice il capogruppo della Lega in Senato : Dopo la bocciatura della mozione 5Stelle in Senato e il via libera alla Tav, che spacca di fatto la maggioranza pentastellata al governo, per la Lega non ci sono dubbi: “Se il patto salta ci sono solo le urne”. Lo dichiara Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, in un'intervista all'edizione cartacea de Il Messaggero di Roma. E se al Corriere della Sera in edicola Romeo dice “le mie vacanze sono da sempre made in Italy. Se serve, ...