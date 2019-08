Fear Inoculum dei Tool è arrivato | monumentale nello scheletro | enigmatico in superficie

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) Habemusdei, et in terra pax hominibus. Gaudeamus igitur. Dalla mezzanotte ci siamo tutti precipitati sui nostri servizi di streaming preferiti per spacchettare la novità e piazzarla tra la musica offline, oppure per ascoltarla online perché non abbiamo acquistato la versione deluxe, troppo onerosa per noi "povery". In questo 2019 riconosciuto come l'anno del metal - abbiamo We Are Not Your Kind degli Slipknot e l'omonimo dei Rammstein, ma è in arrivo anche musica nuova dei Lacuna Coil - l'ossessione di tutti i fan della band di Los Angeles è saziata: èil nuovo album dei, 13 anni dopo 10.000 Days e, per il pubblico italiano, due mesi dopo Firenze Rocks, un concerto che è stato l'apericena prima di un pasto ricco che ci trovava affamati. Troviamo un Maynard James Keenan che ha maturato un nuovo stile nel canto - alle note più ...

