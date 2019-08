Epilessia | sintomo più comune nel tumore al cervello

Fonte : dilei

(Di venerdì 30 agosto 2019) In alcuni casi, l’può essere legata alla presenza di unal. In situazioni del genere, è fondamentale curare ogni singolo passo del rapporto con il paziente, dall’iter diagnostico, alla terapia, fino a tutto quello che ruota attorno all’assistenza. La necessità di cautele specifiche è legata alla complessità terapeutica che caratterizza il quadro dell’secondaria associata acerebrale. Recentemente sono state rese pubbliche le prime indicazioni a livello mondiale per la presa in carico e il trattamento di chi vive in prima persona la situazione appena ricordata. Le raccomandazioni in questione sono state riassunte in un lavoro pubblicato sulle pagine di Neurological Sciences e curato dall’equipe scientifica della LICE (Lega Italiana Contro l’). Per fornire qualche numero in merito all’...