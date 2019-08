CD Projekt RED continuerà a sostenere anche in futuro The Witcher e Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED mostrerà 15 minuti di gameplay la prossima settimana : A quanto pare, saremo in grado di dare un nuovo sguardo a Cyberpunk 2077 la prossima settimana.CD Projekt Red ha annunciato una modifica al reveal gameplay in programma per il PAX West. Lo sviluppatore non ospiterà più un panel durante lo show e trasmetterà una diretta da Varsavia.Venerdì 30 agosto, potremo ammirare una demo di 15 minuti di Cyberpunk 2077. Il filmato è tratto dalla demo E3 a porte chiuse.Leggi altro...

La storia di Cyberpunk 2077 toccherà temi politici e etici : le novità da CD Projekt RED : Le premesse di Cyberpunk 2077 pare vogliano davvero solleticare palati e fantasie di tutti gli amanti degli actionRPG e delle ambientazioni sci-fi. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED - la stessa casa di sviluppo a cui si deve la sontuosa trilogia di The Witcher, franchise atteso anche sul piccolo schermo grazie alla serie TV prodotta da Netflix - prende ispirazione dal board game degli anni '80 Cyberpunk 2020, intenzionato a farci vivere pad ...

Cyberpunk 2077 si mostra in una nuova immagine pubblicata da CD Projekt RED : CD Projekt RED ha pubblicato una nuovissima immagine dedicata al suo action RPG di prossima uscita, Cyberpunk 2077.L'immagine mostra un gigantesco energumeno vestito con un giubbotto di pelle e che imbraccia quello che sembra essere un mitra. Sullo sfondo invece possiamo notare una coppia di ragazzi che parlano accanto ad una macchina con sei ruote.Nei giorni scorsi CD Projekt RED aveva pubblicato altre due immagini: la prima raffigura V, il ...

Annunciato Cyberpunk 2077 - Afterlife : The Card Game - il gioco di carte dell'atteso RPG di CD Projekt RED : CD Projekt RED ha da poco Annunciato Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game, il gioco di carte ufficiale dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Stando a quanto comunicato, il gioco è stato realizzato in collaborazione con CMON, un editore specializzato in giochi da tavolo e l'uscita è programmata per il prossimo anno.Ma in cosa consiste questo Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game? Ebbene, il gioco ci trasporterà nei pericolosi luoghi di Night ...

Cyberpunk 2077 e l'approccio alla religione che potrebbe fare scandalo : il chiarimento di CD Projekt RED : CD Projekt RED ha più volte sottolineato di non volersi imporre alcun limite per quanto riguarda le tematiche trattate dai propri progetti e ovviamente Cyberpunk 2077 non si farà molti problemi da questo punto di vista dato che andrà a toccare argomenti tutt'altro che scontati come la religione. Recentemente sono state tradotte alcune interviste pubblicate originariamente in polacco, delle interviste che hanno fatto molto discutere e su cui la ...

Cyberpunk 2077 non avrà bonus preorder - CD Projekt RED spiega perchè : Sono stati indubbiamente mesi parecchio caldi quelli appena trascorsi per Cyberpunk 2077, la nuova produzione targata CD ProjeKT RED. Una produzione che ovviamente non ha mancato di attirare l'attenzione di una grandissima fetta dell'utenza videoludica mondiale, visti i recenti trascorsi del team polacco, che ha omaggiato il mercato con una perla indiscutibile del calibro di The Witcher 3. L'E3 2019 è stato il momento ideale per cominciare a ...

Lady Gaga sarà in Cyberpunk 2077? CD Projekt RED vuota il sacco : Realizzato dagli stessi autori di The Witcher, Cyberpunk 2077 promette già da ora di essere uno dei videogame più discussi del prossimo anno. Dopo averci regalato la trilogia ruolistica dedicata allo strigo Geralt di Rivia - che diventerà anche una serie TV su Netflix -, gli sviluppatori di CD Projekt RED sono pronti a sedurci con un'avventura sci-fi tra le strade di Night City, da vivere in prima persona e a portata di controller su PC, ...

La celebre Meryl Streep sarà presente in Cyberpunk 2077? Il desiderio di CD Projekt RED : Uno dei momenti più importanti dell'E3 2019 è stata la rivelazione di Keanu Reeves come uno dei personaggi principali di Cyberpunk 2077. Ma Reeves potrebbe non essere l'unico talento di Hollywood a comparire nel gioco. Recentemente CD Projekt Red aveva suggerito che, probabilmente, il famoso attore non sarà l'unica star di Hollywood a fare un'apparizione. E stando a una nuova intervista, la nuova stella potrebbe essere Meryl Streep. Forse non ...

Cyberpunk 2077 e l’etica - non tutto sarà possibile nel gioco di CD Projekt RED : L'E3 2019 è ormai stato archiviato da quasi un mese, ma i protagonisti del calibro di Cyberpunk 2077 non smettono di certo di far parlare di sé. Il titolo di CD Projekt RED ha senza ombra di dubbio sfruttato appieno le possibilità messe a disposizione dalla fiera losangelina, calamitando le attenzioni di una foltissima schiera di videogiocatori di tutto il mondo. Un titolo dalle infinite possibilità tutte da scoprire una volta che sarà ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED mostra i dettagli dei personaggi in nuove splendide immagini : Anche prima della sua impressionante esibizione all'E3 2019 di quest'anno (insieme alla rivelazione di Keanu Reeves nel gioco), Cyberpunk 2077 era già considerato tra i giochi più attesi di questo finale di generazione. Se non vedete l'ora di giocare e avete in mente un cosplay, CD Projekt Red vi offre uno sguardo ampio e approfondito su alcuni modelli dei personaggi del gioco, segnala Dualshockers.Come parte di una serie di guide per cosplay in ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED punta a commuovere i giocatori : Dopo aver rivelato quando Cyberpunk 2077 sarà finalmente pubblicato, gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno parlato del gioco più che mai, divulgando ogni sorta di informazione su di esso senza entrare in spoiler. Abbiamo appreso che i giocatori potranno esplorare "un certo numero" di edifici in tutta la città o il fatto che Keanu Reeves sarà presente nel titolo. Inoltre, Paweł Sasko, lead writer, ha recentemente parlato dell'imminente ...

Il creatore di Cyberpunk 2020 spiega perché ha deciso di collaborare con CD Projekt Red : Mike Pondsmith è il creatore di Cyberpunk 2020, celebre gioco di ruolo cartaceo che si appresta ad arrivare sui nostri schermi in chiave videoludica, col nome di Cyberpunk 2077. Come ben saprete sarà CD Projekt Red ad occuparsi del progetto.Come riporta VGC, Pondsmith ha spiegato in una recente intervista, come mai ha deciso di lavorare proprio con lo studio polacco:"La ragione principale è che i ragazzi di CD Projekt sono fan del gioco ...