Cambi | Coldiretti | con euro debole +7 | 7% export in Usa

Coldiretti : “Il clima pazzo pesa sull’agricoltura - campagne devastate. Sono gli effetti dei Cambiamenti climatici” : A pesare sul calo congiunturale del valore aggiunto in agricoltura è il clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sulla stima preliminare del Pil nel secondo trimestre del 2019. Nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate si Sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio con coltivazioni distrutte, alberi ...

Coldiretti : “Tagliare tasse su alimenti Made in Italy - l’agricoltura può svolgere un ruolo primario contro i Cambiamenti climatici” : Non solo va scongiurata qualsiasi ipotesi di aumento dell’Iva, ma è necessario riconoscere un credito di imposta alle imprese della filiera agroalimentare che utilizzano in misura prevalente prodotti agricoli italiani per rilanciare i consumi, ridurre il gap competitivo con gli altri Paesi e sostenere il sistema produttivo nazionale lungo la filiera dal campo alla scaffale. E’ quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al ...

Agricoltura - Coldiretti : è allarme invasione insetti alieni per via dei Cambiamenti climatici : Coldiretti Puglia parla di invasione di “parassiti alieni, mai visti prima e che si sono accaniti su alberi, piante e frutti e la cui presenza e’ dovuta al caldo e ai cambiamenti climatici”. Gli insetti, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, “colpiscono le ciliegie e i frutti con colorazione dall’arancio al rosso e gli effetti si vedono solo in un secondo momento sui frutti raccolti. ...