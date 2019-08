Aggressione omofoba a Milano per Tommaso Zorzi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Francesca Galici Ennesimo atto di omofobia in Italia, stavolta ai danni di: il ragazzo è stato riconosciuto da una donna che lo ha successivamente colpito con una borsetta Ha dell'incredibile quello che è accaduto ieri a, personaggio televisivo e influencer, che è stato aggredito senza un apparente motivo in pieno centro a. Undi naturacontro il ragazzo che non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale.è stato riconosciuto da una donna mentre camminava nel centralissimo Corso Buenos Aires ed è stato prima appellato con termini dispregiativi e poi colpito con una borsetta. Il racconto diè supportato da un breve video che il ragazzo ha avuto la prontezza di registrare quando la donna ha iniziato a offenderlo con termini discriminatori. Nella clip condivisa dal ragazzo su Instagram si vede che la ...

gayit : In It: Capitolo Due ci sarà un'aggressione omofoba ripresa dal libro di Stephen King - fainformazione : Aggressione omofoba. Branco contro 4 giovani gay a Matera Brutto caso di omofobia a Matera, dove un branco di 10 r… - fainfocronaca : Aggressione omofoba. Branco contro 4 giovani gay a Matera Brutto caso di omofobia a Matera, dove un branco di 10 r… -