Serve un' alleanza e non un contratto fasullo dice Bonaccini

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Ci hanno raccontato che prima venivano gli italiani ma, poi degli italiani non si è occupato nessuno”. E ora quel cheè “un', non un”. Sono parole di Stefano, governatore dell'Emilia-Romagna, regione dove per altro a novembre si vota nell'intervista pubblicata da La Stampa di Torino nell'edizione in edicola. Il governatore emiliano sostiene che è necessario un governo “che e chiuda l'esperienza negativa dell'ultimo anno e mezzo” perché sono indispensabili investimenti e lavoro, interventi radicali contro il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico, ridare ossigeno alla scuola, risorse certe alla sanità”. E per fare tutto questo “è necessaria un'assunzione di responsabilità”, quindi un'vera e propria perché “sarebbe sbagliato chiedere ai 5 Stelle abiure per le scelte pregresse”, ma lo sarebbe altrettanto “chiedere al Pd di ...

