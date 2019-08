Maltempo al Sud | violenti temporali in Sicilia | torna l’incubo alluvione a Messina LIVE

Insidiosa saccatura fresca al verso il nord : giornata di Maltempo. Caldo al sud : SITUAZIONE METEO | L'anticiclone sub-tropicale inizia a vacillare sul Mediterraneo e lascia penetrare correnti d'aria un po' più fresche provenienti dall'Atlantico. In particolare una piccola ma...

Dal caldo africano alle piogge torrenziali : il Maltempo arriva mercoledì al nord e venerdì al centro-sud : Dal caldo africano alle grandinate: ecco ciò che ci aspetta in questi giorni. Secondo i meteorologi di ilmeteo.it infatti questa settimana presenterà picchi di caldo seguiti da temporali e grandinate, in particolare al nord. Il gran caldo è tornato. Da oggi, ma anche nei prossimi giorni, il nostro paese sarà interessato da una moderata ondata africana che farà lievitare le temperature fino a ...

Allerta Meteo Ferragosto - attenzione al Maltempo anche al Centro/Sud : vento di maestrale impetuoso - mare in tempesta [MAPPE] : Allerta Meteo – Mentre il maltempo continua ad interessare a macchia di leopardo gran parte del Nord con fenomeni violenti, venti impetuosi, grandinate e nubifragi, oggi è un’altra giornata di gran caldo oggi al Centro/Sud Italia, con temperature di fuoco. Le massime hanno raggiunto +40°C a Caltagirone, +39°C a Cosenza, Benevento, Taurisano, Francofonte, Marina di Ginosa, Pisticci e Grottaglie, +38°C a Foggia, Guidonia, Tuglie, ...

Meteo : Maltempo verso il nord-est - alto rischio fenomeni violenti. Caldo estremo al sud : SITUAZIONE | La forte perturbazione che ieri ha attraversato il nord-ovest, dove ha provocato danni ingenti a causa della grandine e dei venti tempestosi (vedi i danni in Piemonte e in Lombardia), si...

Meteo Italia - centro/sud nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il Maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di Maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...

Le Previsioni Meteo per la settimana di Ferragosto : incalza il Maltempo - ma ancora caldo al Centro/Sud [MAPPE] : Ci apprestiamo a vivere una prossima settimana con tante novità e una frenetica carrellata di eventi atmosferici. Si partirà con il caldo, tanto caldo, che invaderà un po’ tutto il Paese, in seno ad un sontuoso flusso rovente subtropicale. Quando il caldo estremo? La lingua di fuoco proveniente direttamente dai settori sub-sahariani algerini, inizierà calcare la mano già dal fine settimana con punte nei valori massimi verso i +38/+39/+40°C ...

Allerta Meteo - altra giornata di Maltempo al Nord. Piogge e temporali anche al Centro - ultime ore di scirocco al Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per il maltempo che da giorni colpisce in modo intenso il nord e il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo scirocco anche oggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma al Nord continuano Piogge e temporali che nel pomeriggio/sera si ...

Previsioni meteo 8 agosto : Italia spaccata a metà - caldo afoso al Sud e Maltempo al Nord : Che tempo farà oggi, giovedì 8 agosto? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia resterà spaccata a metà, con maltempo e nubifragi al Nord, dove in molte regioni è stata diramata l'allerta dalla Protezione civile, e caldo e afa al Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - emergenza Maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : ondata di caldo al Centro-Sud - forte Maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Maltempo al Nord - temperature sopra la media al Centro-Sud : Dopo una fine di luglio bollente, il mese di Agosto si è aperto all’insegna del maltempo in Italia. In questo momento, sono colpite le regioni settentrionali ma già domani il maltempo scivolerà verso sud. Su gran parte d’Europa sembra che il caldo sia destinato ad essere contenuto dal maltempo che fino a metà mese potrebbe portare temporali e rovesci dalla Francia alla Polonia, Nord Italia incluso, e un calo delle temperature. Il caldo, invece, ...

Allerta Meteo - incubo Maltempo sul primo weekend di Agosto : attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...

Allerta Meteo - il Maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...