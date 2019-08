LIVE Wolverhampton-Torino | Europa League in DIRETTA | i granata per il ribaltone in

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe probabili formazioni di– La presentazione diBuona sera e bentrovati alladi, ritorno dei play-off di2019-2020. La squadra di Walter Mazzarri ripartirà dal 3-2 subito la scorsa settimana all’Olimpico, con la formazione inglese che si è imposta con merito ed è ora chiaramente la favoritissima per passare il turno in quanto aiservirà con ogni probabilità una vittoria con due goal di scarto per qualificarsi per i gironi. I padroni di casa sono già in pieno regime atletico, avvantaggiati dal fatto che il campionato è iniziato qualche settimana prima; domenica è arrivato un pareggio con il Burnley in Premiere in questa partita, con ogni probabilità, Nuno Espirito proverà a concedere poco agli ospiti, cercando sempre ...

