Isabeli Fontana | l' «Angelo» dei Festival del Cinema

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019) Tra le star del red carpet inaugurale di Venezia 76 c’era anche lei,, scintillante come una dea nel suo abito dorato. La supermodella brasiliana, del resto, è un’habitué delle rassegnetografiche, anche se al suo nome sono legate anche tante altre cose: una carriera iniziata a 16 anni con una forte polemica, testimonial dei brand più importanti, otto partecipazioni al Victoria’s Secret Fashion Show e altrettante volte al Calendario Pirelli, tre matrimoni, due figli, una passione per i tatuaggi e, appunto, per il. Con un debutto così precoce nella moda, la top model di 36 anni (compiuti a luglio) ha già una solidissima carriera alle spalle: era il 1999 quando venne ritratta per Victoria's Secret. Il brand fu fortemente contestato, il tanto rumore fu il trapolino di lancio nel mondo della moda con un legame ...

NashAngelOnline : WOMEN : STYLISH & CHARMING 100 2019 Suggested on Aug 28, 2019: Isabella #Ferrari, Mel B, Lady Kitty Spencer, Jo S… - Celebfans4 : Isabeli Fontana Vogue Brazil Magazine - paoloigna1 : Festival di Venezia: Juliette Binoche, Isabella Ferrari e Isabeli Fontana arrivano in laguna -