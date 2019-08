Inseguimenti e spari dopo un litigio sul campo di calcetto

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Grave episodio quello riportato anche da Maurizio Nicita sulla Gazzetta.it di una lite trasformata in sparatoria su di undia Frattamaggiore. Risale a più di un mese fa, lo scorso 7 luglio, ma solo oggi, grazie ai provvedimenti giudiziari, se ne è venuti a conoscenza.un diverbio nato suldia seguito di un fallo due trentenni hanno dato adito a una sparatoria “on the road”, inseguendosi e sparandosi per strada con l’intento di uccidere. Giovanni Bonaventura Franzese e Salvatore Mennillo, rimasti entrambi feriti alle gambe, si sarebbero recati in ospedale ad Aversa fingendo di non conoscersi.le indagini i Carabinieri hanno arrestato Bonaventura per tentato omicidio e porto abusivo di armi, Mennillo è tutt’ora ricercato. L'articolounsuldiilNapolista.

