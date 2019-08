CorSport | dovrebbe essere Orsato a dirigere Juventus-Napoli

CorSport – Al via le cessioni del Napoli. Il primo dovrebbe essere Verdi : Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in uscita del Napoli che proprio in questi giorni dovrebbe mettere a segno i suoi colpi. Simone Verdi aspetta che arrivi l’esterno offensivo, poi potrà andare al Torino: la telefonata di domenica tra Cairo e De Laurentiis è servita per trovare un accordo (10 milioni di prestito, il 50% della futura vendita nel biennio o, nell’estate del 2021, altri 10 milioni per il riscatto). Resta ora da ...