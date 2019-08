Concorso Ministero Ambiente 2019 | bando | requisiti e scadenza

Concorso Ministero Lavoro : bando per 1.514 posti/ Come funziona la prova preselettiva : Concorso Ministero Lavoro, 1514 assunzioni. Ecco Come funzione la prova preselettiva che serve da "schermo" ai partecipanti: i dettagli

Concorso Ministero dell’Ambiente per 251 posti : scandenza il 23 settembre : La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un nuovo bando mirato all'assunzione, a tempo indeterminato, di 251 unità di personale non dirigenziale, che prenderanno servizio preso la sede unica di Roma, del Ministero dell'Ambiente. La domanda di partecipazione (con una quota d'iscrizione pari a 10 euro) dovrà essere inoltrata online tramite il sistema step-one 2019, entro e non oltre il 23 settembre 2019. Concorso ministeriale dell'ambiente: 251 posti a ...

Concorso pubblico per diplomati al Ministero dei beni culturali : tre le prove : Il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato un Concorso per esami per l'assunzione di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Il candidato vincitore del Concorso sarà inquadrato nella II area, posizione economica F2. Il profilo professionale che verrà ricoperto dal candidato sarà quello di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza in varie regioni d'Italia. I requisiti per partecipare Nel bando ...

Assunzioni al Ministero dell’Ambiente - Concorso per 271 posti a tempo indeterminato : concorso al Ministero dell’Ambiente per 271 posti. Si cercano laureati in biologia, geologia, ingegneria, economia e informatica. Il concorso pubblico per l’assunzione dei 271 funzionari a tempo indeterminato sarà gestito da Ripam. E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 271 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso ...

Concorso Ministero dei beni culturali : pubblicato il bando per 1.052 assunzioni : E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare presso il Ministero per i beni e le Attività culturali. La selezione riguarda la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici....Continua a leggere

Concorso Ministero Giustizia : 2.329 posti per funzionari giudiziari - il 30% è riservato : Bandito il Concorso per 2329 funzionari giudiziari in gazzetta ufficiale: si prevedono una serie di esami per reclutare il personale da impiegare nel Ministero della Giustizia. Coloro che riusciranno a superare le prove e ad essere selezionati, saranno assunti con contratti a tempo indeterminato. Con un provvedimento il Ministero della Giustizia ha stabilito le procedure di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da immettere, ...

