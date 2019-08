Basket | sacchetti sceglie 12 azzurri mondiali | out Ricci e figlio Brian

Mondiali Basket 2019 – Il ct Sacchetti spiega le sue scelte : “mio figlio e Ricci fuori? Vi svelo il motivo” : Il ct della selezione azzurra ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tagliare Ricci e il figlio Brian in vista dei Mondiali in Cina Il dado è tratto, il commissario tecnico Meo Sacchetti ha ufficializzato questa mattina i dodici giocatori che parteciperanno ai prossimi Mondiali in Cina, che partiranno il prossimo 31 agosto. Richard Morgano/LaPresse Il coach degli azzurri ha escluso Giampaolo Ricci e il figlio Brian, spiegando questa ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia arriveranno il 29 agosto. Gli ultimi dubbi e ballottaggi per il ct Sacchetti : Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Nuova Zelanda di pochi minuti fa al torneo AusTiger, è arrivata tramite l’account Twitter della FIP la comunicazione che la riduzione definitiva del roster da 14 a 12 elementi per i Mondiali avverrà non oggi, ma giovedì 29. Si tratta dell’ultimo giorno disponibile, come da direttive FIBA, per inoltrare l’elenco di coloro che vivranno la rassegna iridata. Tutte le indicazioni emerse ...

Basket – Torneo AusTiger : Italia sconfitta dalla Francia - le parole del ct Sacchetti e della coppia Gallinari-Gentile : I protagonisti azzurri hanno espresso il proprio punto di vista sulla sconfitta maturata contro la Francia Progressi confermati. E se possibile anche qualcosa in più. L’Italia esce sconfitta dalla Francia (80-82) nel penultimo test prima dell’esordio al Mondiale (31 agosto) ma dopo la buona prova offerta due giorni fa contro la Serbia, oggi gli Azzurri hanno lottato ancora per 40 minuti contro una delle formazioni più forti ai nastri di ...

Basket - Italia-Francia. Sacchetti : “Non accendiamo la luce nei momenti bui”. Gallinari : “Bella partita” : L’Italia ha perso contro la Francia per 82-80 nel penultimo incontro di avvicinamento ai Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto. Gli azzurri hanno tenuta testa alla forte compagine transalpina e si sono dovuti arrendere soltanto nel finale, palesando un importante miglioramento anche se quella odierna è la quinta sconfitta consecutiva per la nostra Nazionale nelle amichevoli di avvicinamento alla rassegna iridata. ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 - Meo Sacchetti : “Dobbiamo fare meno errori nelle fasi cruciali”. Belinelli : “Prova positiva” : Sorrisi con un po’ di delusione per quella che, più che un’occasione mancata, si può considerare una soddisfazione svanita proprio sul più bello per l’Italia al Torneo AusTiger. La sconfitta con la Serbia è arrivata sul filo di lana e dopo una grande rimonta dal 48-64, con un parziale di 14-0. Queste le dichiarazioni di coach Meo Sacchetti al termine della partita, rilasciate al sito della FIP: “Per competere con queste ...

Basket – Torneo AusTiger - il ct Sacchetti e capitan Belinelli in coro : “abbiamo tenuto testa alla Serbia” : Il ct azzurro e capitan Belinelli hanno commentato l’esordio nell’AusTiger contro la Serbia, esprimendo il proprio punto di vista sulla sconfitta L’Italia perde 65-71 all’esordio nel Torneo AusTiger contro la Serbia. Gli azzurri, che oggi affrontavano i serbi per la seconda volta dopo il match di Atene, hanno dato battaglia agli avversari con ogni mezzo arrivando a sfiorare la vittoria nel finale. Il CT Sacchetti ha ...

Basket - Mondiali 2019. Meo Sacchetti : “Voglio un’Italia dura - giochiamo come le squadre povere. Gallinari e Datome essenziali” : “Ci vorrà un’Italia dura mentalmente, capace di muoversi tra i suoi limiti e, all’occorenza saperli girare a proprio favore“. Questa è la Nazionale che il CT Meo Sacchetti vuole per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto, la nostra Nazionale si presenterà in Cina con l’obiettivo di disputare un buon torneo e agguantare quantomeno la partecipazione al torneo preolimpico del prossimo ...

Basket – Sacchetti fa fuori Aradori in vista dei Mondiali - lo sfogo sui social è pazzesco : “vi ho tutti nel mirino” : Il nuovo giocatore della Fortitudo Bologna ha commentato con amarezza sui social la sua esclusione dai convocati dell’Italia per i Mondiali in Cina Pietro Aradori non prenderà parte ai prossimo Mondiali di Basket, in programma in Cina dal prossimo 31 agosto. Il ct Meo Sacchetti ha deciso di escludere il neo-acquisto della Fortitudo Bologna dal roster dell’Italia, cogliendo di sorpresa tutti, compreso il diretto interessato. Da ...

Basket - Meo Sacchetti sul ko contro la Serbia : “Non è bello perdere così. Il taglio di Aradori? Scelta tecnica” : Non è un bel momento per la Nazionale italiana di Basket, reduce dal secondo ko consecutivo nel Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia). Dopo aver perso contro i padroni di casa ieri, è arrivata un’altra sconfitta contro la forte Serbia: 96-64 lo score in favore della formazione allenata da Sasha Djordjevic, dominante dal secondo quarto in avanti. In casa azzurra l’assenza di uomini di peso si è sentita e al di là di un Marco ...

Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia : coach Sacchetti taglia Pietro Aradori : Pietro Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo ...

