L’Amazzonia non produce il 20% dell’ossigeno | ma gli incendi sono comunque una catastrofe

Fonte : scienze.fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Benché molti personaggi illustri abbiano fatto circolare la notizia che il 20% dell'ossigeno sia prodotto dall'Amazzonia, come il presidente francese Macron e l'astronauta della NASA Scott Kelly, diversi scienziati esperti di atmosfera hanno sottolineato che questo valore è in realtà prossimo al 6%. E anche se tutta la Foresta Amazzonica dovesse bruciare non perderemmo una tale quantità di ossigeno. Nonostante ciò, i devastanti roghi in atto rappresentano unaambientale immensa per numerose altre ragioni.

