Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’operazione è innescata sia pur tra molte ambiguità, non detti, nodi non sciolti. Come quello gordiano a cui è rimasto impigliato il dibattito pubblico italiano su chi e quanti saranno i vice premier del nascituro Governo, se ci sarà Di Maio, chi ricoprirà l’incarico in casa Pd, e altre amenità di questo tipo. Il professor Giuseppe Conte riceverà l’incarico da Mattarella, in mattinata, lo accetterà come da prassi con riserva, poi avrà a disposizione un numero congruo di giorni per dare all’accordo un profilo programmatico, un assetto, e forse anche un po’ di anima. E poi sciogliere la riserva.Spetterà a lui trovare una sintesi tra le esigenze dei partiti, in termini di agenda e di uomini, portandola poi al capo dello Stato, disposto a concedere anche una settimana o dieci giorni per ...

calvi1956 : RT @HuffPostItalia: Il Quirinale tira un sospiro di sollievo - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Il Quirinale tira un sospiro di sollievo - HuffPostItalia : Il Quirinale tira un sospiro di sollievo -