I retroscena di Blogo | Lino Guanciale a Una vita per cantare ?

Champions League in chiaro - Mediaset chiede a Sky di sciogliere il 'vincolo' del mercoledì (retroscena Blogo) : A metà settembre la Champions League tornerà sulle reti Mediaset. Se l’intera manifestazione sarà visibile in esclusiva su Sky, a Cologno Monzese potranno consolarsi con la messa in onda in chiaro della miglior partita del mercoledì.Questo almeno era stato l’annuncio di inizio luglio. Mediaset, infatti, nelle settimane successive avrebbe avviato le trattative per modificare parzialmente l’accordo.prosegui la letturaChampions League in chiaro, ...

retroscena Blogo : Miss Italia 2019 - Monica Setta si sfila - arriva Caterina Murino : Altro che rimpasto di governo. In Rai si lavora per il rimpasto delle giurie di Miss Italia. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, nella giuria tecnica non ci sarà Monica Setta, inizialmente prevista (come da Blogo svelato nei giorni scorsi) appunto nella comMissione in azione dal 26 al 29 agosto. La giornalista, interpellata in merito, ha spiegato:Ho chiamato Patrizia Mirigliani e l'ho ringraziata per l'opportunità, ma siccome il 14 ...

La Gialappa's Band tratta con La7 (retroscena Blogo) : Il contatto c’è stato. La Gialappa’s Band tratta con La7, anche se al momento sarebbe più corretto parlare di abboccamento.Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto sono fermi ai box dallo scorso giugno, quando è scaduto il loro contratto con Mediaset.prosegui la letturaLa Gialappa's Band tratta con La7 (Retroscena Blogo) pubblicato su TVBlog.it 21 agosto 2019 21:42.

I retroscena di Blogo : Gli Amici vip di Canale 5 con Maria De Filippi alla prima : Manca poco più di un mese dalla partenza della prima edizione di Amici vip, la costola del più celebre talent show della televisione, che dovrebbe appunto partire entro la fine del mese di settembre, per 6 puntate su Canale 5.Come già noto alla conduzione di questo programma ci sarà Michelle Hunziker e proprio in questi giorni si sta iniziando a lavorare per scrivere le basi di questo nuovo programma prodotto dalla Fascino di Maria De ...

I retroscena di Blogo : Grand tour venerdì raddoppia e chiude : I numeri non sono stati propriamente dalla sua parte e di certo quelli delle tre puntate di Grand tour, il programma nato da una costola di Linea verde, non sono stati all'altezza della prima serata di Rai1. Certo, la trasmissione costa pochissimo ed è stata completamente ripagata, ma detto questo, l'accoglienza presso il pubblico della prima rete non è stata di certo calorosa.C'è poi anche un discorso che riguarda uno dei due volti che ...

I retroscena di Blogo : Laura Torrisi e Pamela Camassa verso Amici vip? : Mentre da poco è stato presentato il cast della seconda edizione del varietà Temptation island vip alla cui conduzione è stata chiamata la showgirl Alessia Marcuzzi, fervono i preparativi in casa Fascino per l'altro show affascinante dell'autunno televisivo di Canale 5. L'ex Telemilano infatti ospiterà 6 serate di una edizione vip del più celebre e antico talent show della televisione italiana: Amici.Amici vip, questo è il titolo scelto per ...

I retroscena di Blogo : idea Carla Signoris per Miss Italia 80 - perplessità su Ficarra e Picone : Proseguono le voci e le trattative che riguardano la composizione del cast della prossima edizione di Miss Italia in onda su Rai1 venerdì 6 settembre in prima serata. Qui su TvBlog abbiamo srotolato la pergamena delle intenzioni del capo progetto di questo programma Casimiro Lieto, idee che dovranno essere vagliate, come già detto, dai dirigenti della prima rete della Rai, network questo incaricato di trasmettere questo evento e sulla cui ala ...

retroscena Blogo : Nunzia De Girolamo e il futuro tra tv (Linea Bianca?) e politica (candidata per Salvini) : Doveva essere Linea Verde, potrebbe essere Linea Bianca. Continua la ricerca di un programma tv per Nunzia De Girolamo, l'ex politica che nella scorsa stagione ha partecipato a Ballando con le stelle. Come vi abbiamo raccontato su Blogo, la De Girolamo sembrava fosse destinata alla conduzione delle puntate speciali di prima serata di Linea Verde. L'operazione è poi saltata per una serie di questioni, prima fra tutte le inevitabili polemiche ...

retroscena Blogo : Simona Arrigoni - nuova promozione in arrivo - da settembre una rubrica quotidiana a Unomattina? : Continua l'avanzamento di carriera a tempi record di Simona Arrigoni. Dopo essere approdata, nelle scorse settimane, in corsa, a La vita in diretta estate, dove si è aggiunta ai due conduttori ufficiali Lisa Marzoli e Beppe Convertini, la giornalista sarebbe pronta ad una nuova avventura su Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, la Arrigoni dovrebbe essere al timone della striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ...

I retroscena di Blogo : Miss Italia 80 chiama Ficarra - Picone e Marisa Laurito : Prende forma giorno dopo giorno la telecronaca diretta da Jesolo condotta da Alessandro Greco dell'assegnazione del titolo 2019 di Miss Italia. Un titolo non comune perchè quella di quest'anno, come già ampiamente detto in tutte le salse, sarà l'edizione numero 80 del celebre concorso che debuttò -pure questa cosa ormai ampiamente nota- con il titolo "5000 lire per un sorriso". Miss Italia 2019: ...

retroscena Blogo : a Miss Italia dieci ex reginette - dalla Colombari alla Chillemi - dalla Pedron alla Nazzaro : Lavori in corso per Miss Italia 2019. Secondo quanto risulta a Blogo, nella serata finale del 6 settembre del concorso di bellezza, trasmessa in diretta da Jesolo su Rai1, ci saranno anche dieci celebri reginette del passato. Alessandro Greco a Blogo: "Non si può dire di no a Miss Italia. Ecco cosa cambierò rispetto al passato" Ai microfoni di Blogo parla il conduttore della finale della ...

retroscena Blogo : Miss Italia 2019 - conduzione di Flavio Insinna in dubbio - Rai cerca soluzione : Si avvicina l'appuntamento con la finale di Miss Italia 2019 in programma per venerdì 6 settembre. Mentre sono stati rivelati alcuni dettagli sulla serata che Rai1 tornerà a trasmettere in diretta in prime time, in queste ore la Rai starebbe cercando di risolvere il nodo riguardante la conduzione. Come anticipato da Blogo, alla guida della 80esima edizione del concorso di bellezza dovrebbe esserci Flavio Insinna. Il nome del popolare attore e ...

I retroscena di Blogo : Flavio Insinna verso Miss Italia Celebration 80 : Travagliata, complicata, difficile, piena di salite e gran rischi di pericolose scivolate. La serata di Miss Italia Celebration 80 prevista in collegamento diretto da Jesolo la sera di venerdì 6 settembre 2019, fin dall'inizio, ha avuto un sacco di difficoltà nella sua genesi. I retroscena di Blogo: Antonella Clerici dice no a Miss Italia 2019 E' un no quello di Antonella Clerici per ...