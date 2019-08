Governo | Zingaretti cita Camilleri | ‘in queste ore ho riflettuto prima di pensare…’

Governo - Gentiloni : “In Pd grande prova unità”. De Micheli : “A Zingaretti mandato pieno” : “Una straordinaria prova di unità”. Lo ha detto il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, al termine della direzione del partito, alla Camera. “Al segretario dem Nicola Zingaretti è stato dato «mandato pieno, con standing ovation” ha ribadito uscendo il vice segretario Pd, Paola De Micheli. L'articolo Governo, Gentiloni: “In Pd grande prova unità”. De Micheli: “A Zingaretti mandato pieno” proviene ...

Governo : Zingaretti - ‘disancorare M5S da abbraccio destra peggiore’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Discontinuità con la stagione di prima e una svolta che mettesse al centro la lotta per l’uguaglianza, i bisogni, le libertà e i diritti di chi è rimasto più solo e più indietro. Su quella piattaforma mi sono candidato e su quegli obiettivi sono stato eletto segretario di questo partito”. Lo ha ricordato Nicola Zingaretti alla Direzione Pd sottolineando il lavoro “per costruire una ...

Governo : Zingaretti - ‘no a schema di prima - contratto errore’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Quella che stiamo tentando è davvero la via difficile di un cambio radicale della politica che si è seguita sinora. Un cambio dove non chiediamo abiure ‘ non è questo il punto ‘ ma la concretezza di un impianto diverso, questo sì. A partire dal metodo. Che per noi non può essere lo schema di prima”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. “Con un premier arbitro e ...

Zingaretti ha l'ok della Direzione PD : "Sì a Conte Premier - ma serve un modello di Governo diverso" : La Direzione del PD che si è tenuta stamattina ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di dare la disponibilità del partito a verificare la possibilità di un nuovo governo con un mandato esplorativo. La sua relazione è stata approvata con un solo voto contrario, quello del senatore Matteo Richetti, che è andato via arrabbiato dicendo che durante le ultime due direzioni non c'è stato dibattito. Zingaretti, nella sua ...

Governo : Zingaretti - ‘Pd responsabile - stavolta detto noi ‘Prima l’Italia” : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo scelto sino in fondo la via della responsabilità”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. “Se non corressi il rischio di un titolo male interpretato dai giornali di domani, dovrei dire -ha sottolineato il segretario Pd- che questa volta ‘prima l’Italia’ lo abbiamo detto noi, e aggiungerei prima ‘una nuova Europa’ da cambiare, rifondare, ...

Crisi di Governo - Zingaretti termina il discorso in direzione Pd : ovazione da deputati e senatori : La direzione del Pd ha dato mandato a Zingaretti a dare la disponibilità nelle consultazioni a verificare le possibilità di un nuovo governo con un mandato esplorativo. Tutti i componenti della direzione hanno votato a favore della relazione del segretario, tranne – a quanto si apprende – il senatore Matteo Richetti che ha detto no. Al termine del discorso del segretario del Partito democratico, è partito un lungo applauso seguito, ...

Governo - vertice M5S-Pd. Di Maio : «Si pensi a soluzioni - non a colpire me». Orlando : vicepremier dem. Sì direzione Pd a Zingaretti : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem...

Zingaretti "ottimista" : "Serve un Governo di svolta - non una staffetta" : “Serve un governo di svolta. La nostra non è una staffetta”. “Nessuna replica del contratto” di governo tra la Lega e il M5s. Così il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione Pd.“Amo l’Italia, la prima cosa importante da fare è dare un futuro all’Italia con un nuovo governo”, dice arrivando a Montecitorio per la Direzione Pd. Il futuro può essere un Conte bis? ...

Zingaretti : Governo svolta - non staffetta : 11.11 Il percorso avviato in questi giorni "era e rimane difficile. Non è una passeggiata. E' una sfida. Se siamo in grado di portare fino in fondo questo percorso è perché abbiamo portato avanti due elementi: spirito unitario e schiena dritta". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da diverse fonti, il segretario Pd Nicola Zingaretti in direzione "Serve un governo di svolta. La nostra non è una staffetta" e non "vogliamo una replica del ...

Zingaretti : "L'importante è dare futuro all'Italia con un nuovo Governo" : “Amo l’Italia, la prima cosa importante da fare è dare un futuro all’Italia con un nuovo governo”. Lo dice Nicola Zingaretti arrivando a Montecitorio per la Direzione Pd. Il futuro può essere un Conte bis? “Deve essere un nuovo governo”, insiste il segretario dem.“Se sono ottimista? Io sempre, nella vita sono sempre ottimista”, risponde Zingaretti ai cronisti. “Il Pd ha ...

Governo - vertice M5S-Pd alla Camera. Orlando : «Serve vice dem». Zingaretti : «Io ottimista - dare futuro all'Italia» : È conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem Graziano...

Crisi di Governo - nuovo incontro Pd-M5S. Al Colle attesi Di Maio e Zingaretti : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier