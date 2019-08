Governo politico o elettorale? Mattarella a un bivio

Un capo politico non deve avere incarichi di Governo - scriviamolo nel regolamento delle Camere : La divisione dei poteri dello stato è alla base della nostra democrazia, è il pilastro che regge la democrazia.Ma non si usa più, è cosa sorpassata dalla prassi e dalla esigenza inderogabile dei capibastione di controllare i gruppi e le Camere, di sottomettere al volere dell’esecutivo il Parlamento, invertendo le funzioni tra controllore e controllato, in barba a tutti i bei discorsi di insediamento dei vari ...

Governo : Berlusconi preoccupato da leader politico e imprenditore : Governo, Berlusconi: "Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta da crisi Governo

Governo - Landini apre a Conte : ‘Ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale. E riaperto i tavoli con le parti sociali’ : “Non è compito del sindacato discutere di nomi“, ma Giuseppe Conte “in Parlamento ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale importante” quando “ha messo il Paese nella condizione di sapere con trasparenza le ragioni della crisi e i problemi da affrontare”. E ha avuto il merito di “riaprire i tavoli con le parti sociali“. Mentre tra Pd e M5s continuano le trattative sul nome del ...

Leu vuole un Governo politico di svolta : 20.19 Liberi e Uguali,(Leu), è "indisponibile a soluzioni tampone, solo per evitare il voto anticipato". Federico Fornaro, capogruppo alla Camera,"conferma a Mattarella la disponibilità a dare un contributo per varare un governo politico che affronti le questioni importanti". "Un governo di svolta.Primi punti:lavoro, lotta a precarietà e disuguaglianze economiche", specifica Fornaro dopo le consultazioni al Quirinale.Poi,"lotta a evasione ...

Consultazioni - Leu : «Governo politico contro voto pericoloso». Bonino : «Serve governo del fare e del disfare» : La prima a recarsi dal capo dello Stato è la presidente del Senato, Il presidente emerito Giorgio Napolitano è stato sentito telefonicamente

Governo : Orlando - ‘verifica per esecutivo di svolta - anche nel personale politico’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “Oggi la Direzione del Partito Democratico ha votato all’unanimità un ordine del giorno per dare mandato al segretario Nicola Zingaretti di fare una verifica con le altre forze politiche, in particolar modo con il Movimento 5Stelle, per capire se ci sono le condizioni per dare vita a un Governo di svolta, per capire se si possono fare delle cose insieme nell’arco della legislatura per ...

Crisi di governo - Governo politico o voto : da oggi al Colle consultazioni lampo : Una cerimonia degli addii, che è una rissa. Se Salvini avesse avuto tra le mani il crocifisso di legno - quello con cui si è fatto immortalare prima di entrare nell?aula del...

Bari - la crisi di governo come una partita : tra gli studenti-tifosi divisi tra Governo politico e governo tecnico : Gli organizzatori: "Lo avevamo già fatto nel 2016 per il referendum costituzionale, partimmo in pochi diventammo 300". Tra i ragazzi anche alcuni turisti di passaggio in città

Governo politico o voto : la crisi va di fretta - "solo una settimana" per la trattativa Pd-M5s : Dopo la giornata campale di ieri e le dimissioni di Giuseppe Conte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pare...

Conte lascia - Governo politico o voto : Una cerimonia degli addii, che è una rissa. Se Salvini avesse avuto tra le mani il crocifisso di legno - quello con cui si è fatto immortalare prima di entrare nell?aula del...

Crisi di Governo - l’Italia sulla stampa internazionale. Times : “Caos politico”. Cnn : “Premier contro il partner irresponsabile” : La rottura del governo Lega-Movimento 5 Stelle sulle prime pagine dei giornali online di tutto il mondo. Da Le Monde a El Pais, dalla Bbc al Guardian alla Cnn, le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’Aula del Senato sono diventate breaking news sui portali internazionali. “Il primo ministro italiano lancia un feroce attacco a Salvini e si dimette”, titola la Bbc, che sottolinea le ...

Sondaggi - Antonio Noto : "Italiani schifati - cosa succederebbe con un Governo di Pd e M5s". Terremoto politico : Gli italiani sono "schifati" e vogliono il voto anticipato, subito. Antonio Noto snocciola gli ultimi Sondaggi a disposizione, precedenti alla crisi di Ferragosto, e sul Quotidiano Nazionale li interpreta sulla base di quanto sta accadendo. "Dopo le Europee, il 37% degli italiani era favorevole alle

Crisi di Governo - Conte : “Conta chi lavora nell’interesse del Paese - non il colore politico” : “Conta chi lavora nell’interesse del Paese, non conta il colore politico. Conta chi hai di fronte e vuole lavorare per rappresentare la sua comunità. I sindaci lo hanno fatto e hanno avuto da me la massima considerazione, a prescindere dal colore politico. È il risultato di quattro mesi di lavoro straordinario, non per merito mio, ma che ho coordinato per merito di tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

"Governo politico M5S-Pd-LeU Unica ipotesi - altrimenti il voto" : Governo di legislatura con Pd e M5S? Governo tecnico? E come si organizzerebbe la sinistra in caso di elezioni anticipate? Intervista di Affaritaliani.it a Stefano Fassina, deputato... Segui su affaritaliani.it