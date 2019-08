Fortnite prepara un crossover da brivido | Stephen King in arrivo nel Battle Royale?

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Sono trascorsi ormai più di due anni dall'esordio sulla scena videoludica di, e ildi Epic Games di contenuti sugli schermi dei giocatori non ha mancato di portarne. Tra le tantissime feature non sono mancati ia tema, che hanno consentito ai fan di interfacciarsi anche all'interno del colorato mondo di gioco con i trend caldi del momento (ricordiamo, tra i tanti, il Guanto dell'Infinito e Thanos, in omaggio al film degli Avengers, ndr) che hanno arricchito l'offerta ludica di skin e altri elementi. Difficilmente però qualcuno avrebbe pensato a unche avrebbe stretto una partnership con uno degli scrittori horror più apprezzati di tutti i tempi. E tocca in questo caso ricredersi alla grande. Stando infatti alle indiscrezioni trapelate in rete nel corso delle ultime ore, sembrerebbe che il gioco di Epic Games sia in procinto di includere ...