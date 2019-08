Classifica Vuelta a España 2019 | quinta tappa | Lopez nuova maglia rossa | Roglic a 14”

Vuelta di Spagna – Miguel Angel Lopez nuovo leader - la Classifica generale dopo la 5ª tappa : Lo spagnolo si riprende la Maglia Rossa grazie al quarto posto ottenuto nella quinta tappa, dietro di lui Roglic e Quintana Il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2019 è Miguel Angel Lopez, grazie al quarto posto ottenuto al termine della quinta tappa. Il colombiano dell’Astana guarda adesso tutti dall’alto, precedendo di quattordici secondi Roglic e di ventitré Quintana, che completano a loro volta la top-three. Quarto posto ...

Vuelta a España 2019 - l’alto de Javalambre può far male. Pendenze asfissianti - la Classifica cambierà volto : Domani (mercoledì 28 agosto) andrà in scena la quinta tappa Vuelta a España 2019,, da L’Eliana all’Alto de Javalambre di 170.7 Km. Questa sarà l’occasione del primo arrivo in salita dove tutti i favoriti della corsa a tappe spagnola testeranno la loro condizione sulla. La tavola è apparecchiata per la prima battaglia tra i big che non possono farsi trovare impreparati. Una salita piuttosto lunga, 11.1 Km, che presenta Pendenze ...

Vuelta a España 2019 - la Classifica dei favoriti : guida sempre Roche - ritiro di Kruijswijk : La quarta tappa della Vuelta a España 2019 ha visto uscire di scena uno dei favoriti della vigilia. Infatti l’olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), terzo all’ultimo Tour de France, si è ritirato. Questo è l’unico cambiamento significato nella classifica dei favoriti, dove resta sempre al comando Nicolas Roche, che mantiene la maglia rossa con 2” di vantaggio su Nairo Quintana e 8” su Rigoberto Uran, mentre Fabio Aru è a 1’08”. Domani tutto ...

Classifica Vuelta a España 2019 - quarta tappa : la volata lascia invariati i distacchi nella generale : La Cullera-El Puig, quarta tappa di 175.5 km della Vuelta a España, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, come accaduto ieri, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″, mentre l’unica novità, nelle retrovie, è dovuta al ritiro di ...

Classifica Vuelta a España 2019 - terza tappa : Fabio Aru resta a 1’08” da Nicolas Roche : La Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante, terza tappa di 199.6 km della Vuelta a España, seconda in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata, e così non cambiano i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la terza ...

Vuelta a España 2019 - la Classifica dei favoriti : Roche resta al comando - big tutti insieme : I big hanno chiuso tutti nel gruppo principale nella terza tappa della Vuelta a España 2019. La frazione odierna si è chiusa infatti con una volata di gruppo ad Alicante e non ci sono stati quindi distacchi tra i favoriti. Al comando della classifica generale resta sempre Nicolas Roche, che mantiene senza problemi la maglia rossa con 2” di vantaggio su Nairo Quintana e 8” su Rigoberto Uran. Il campione italiano Davide Formolo ha un ritardo di ...

