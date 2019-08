Apicoltore italiano assalito dalle api | muore per choc anafilattico

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Luca Sablone Francesco Ruini era in missione in Africa. Il cordoglio del mondo associativo: "Capace, generoso e sempre pronto ad aiutare" È morto Francesco Ruini,di Reggio Emilia: dopo essere statoapi, il 66enne ha perso la vita per. La tragedia si è consumata lunedì in Ghana, dove stava insegnando il suo mestiere ai colleghi del posto. Sono risultate inutili tutte le operazioni di soccorso prestate all'uomo, in missione in Africa da Ferragosto. L'ex presidente e vicepresidente dell'Associazione Apicoltori di Reggio e Parma oggi sarebbe dovuto partire per tornare in Italia: lascia moglie e due figli. Capace e generoso La Confederazione Italiana degli Agricoltori ha voluto esprimere il cordoglio per la scomparsa di Ruini: "Francesco era un imprenditore capace, generoso e sempre pronto a dare il proprio contributo a chi gli ...

