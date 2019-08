Usa | emendare il secondo emendamento?

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Ora che un poco di silenzio è sceso, si può forse parlare di quel che è accaduto a Dayton, noi che in quel dell’Oregon District non siamo andati la sera dell’attacco. Poche miglia di distanza da Ketterling e dalle nostre prime colazioni, una festa di compleanno saltata proprio quel giorno in quella zona e 41 proiettili calibro .223 evitati. Nove persone uccise, 27 ferite. I poliziotti in servizio hanno abbattuto l’assalitore in nemmeno 30 secondi dal primo colpo esploso. Poi, al solito tutto un gran parlarne, spesso a sproposito. La solita ressa di opinionisti e politici, le solite cose, i soliti sclerotici schieramenti.Unica novità avrebbe potuto essere comportarsi come gli australiani: niente foto, niente nome di chi ha sparato. Non esiste, non lo si nomina, non lo si fa vedere. Che noia, invece. Tutti giù a dire e ...