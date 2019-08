Scossa nel reatino

Scossa di terremoto nel Centro Italia : sisma nettamente avvertito fra Umbria - Lazio - Marche e Abruzzo : Una Scossa di terremoto di intensità moderata si è verificata poco fa, alle ore 15.18, nel Centro Italia. Dai dati diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.7 su scala Richter;...

Terremoto nelle Marche : Scossa nei pressi di Norcia [DATI E INFO] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata pochi minuti fa nei pressi di Norcia, a Montegallo, tra le province di Perugia e di Ascoli Piceno. Per ora non sono stati registrati danni a cose o persone. DATI INGV: Un Terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 8 km W Montegallo (AP), il 26-08-2019, ore 09:23:37 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.84, 13.23 ad una profondità di 11 km. Il ...

Terremoto in Sicilia : lieve Scossa in provincia di Messina - l'epicentro nell'entroterra : lieve scossa di Terremoto questa notte in provincia di Messina. Punto da una vespa durante la gita nel bosco: muore poco dopo per uno choc anafilattico I sismografi dell'Ingv, Istituto...

Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nelle Isole Vanuatu. La scossa, di magnitudo 6.0, si è verificata alle ore 17:51 ora italiana, le 02:50 ora locale. L'epicentro del sisma si è verificato nella costa, nel distretto di Torba, mentre l'ipocentro è stato localizzato a 116 Km di profondità.

Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa Emiliana. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata in Emilia Romagna, nella costa a ridosso di Ravenna. Il sisma è avvenuto alle 10:51 ed ha avuto ipocentro a 30 Km di profondità.

Un Terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella Costa Calabra sud occidentale. La localizzazione dell'epicentro interessa il territorio calabrese, nella Costa a ridosso di Vibo Valentia. Il sisma si è verificato alle ore 09:44, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 38.73, 15.68 e ipocentro di 162 km di profondità. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.

Un Terremoto di magnitudo 2.7 della scala Richter è avvenuto alle 12:56 a due km a sud del Comune di Francolise in provincia di Caserta. Il sisma, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, segue quello precedente delle 4:12 di stanotte. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 1 km, mentre coordinate geografiche sono (lat, lon) 41.17, 14.05.

Scossa di terremoto nel Mar Tirreno - trema la costa laziale : Una Scossa di terremoto si moderata entità, magnitudo 3.3 sulla scala Richter, si è verificata alle ore 20.04 nel Mar Tirreno centrale, a largo della costa laziale. Il sisma, avvenuto a una...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato nelle Isole Solomone alle 15:03:56 ora italiana ad una profondità di 65 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto Forlì-Cesena - ancora una Scossa di magnitudo 3.6 nella notte : Terremoto Forlì-Cesena, ancora una scossa di magnitudo 3.6 nella notte Dopo gli episodi di sabato, il primo alle 18.52 con magnitudo 3.7, poco dopo la mezzanotte l’Ingv ha registrato un altro sisma non lontano dal confine con la Toscana, con epicentro a 7 km dal comune romagnolo di Premilcuore. Nessun danno a cose o ...

Terremoto in Sicilia - Scossa molto profonda alle isole Eolie nella notte : Tetide continua a sprofondare : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie alle 23:35 della notte. La scossa s’è verificata a metà strada tra Salina e Filicudi, nel cuore dell’arcipelago eoliano, ma non è stata avvertita dalla popolazione in quanto s’è verificata a grande profondità, con un ipocentro misurato a ben 291.4km di profondità. Questi terremoti così profondi sono molto frequenti nel basso Tirreno per il movimento ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte tra Perugia e Terni. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 03:43. L'epicentro è stato localizzato ad Acquasparta, in provincia di Terni, mentre l'ipocentro a soli 8.5 Km di profondità.

paura a Roma in questa sera d'agosto: una scossa di Terremoto è stata registrata alle ore 21.35. Il sisma, di magnitudo 2.0, ha avuto epicentro a Colonna, nella Città Metropolitana di Roma, mentre ipocentro a soli 9.5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto lieve, ma anche molto superficiale, avvenuta in una zona densamente popolata, pertanto sono stati in molti ad avvertirla e ad allertare i vigili del fuoco. Non si registrano ...

Terremoto nelle Marche - Scossa di magnitudo 2.7 a Poggio San Vicino : Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 2.7 a Poggio San Vicino Il movimento tellurico è stato registrato nel Maceratese a una profondità di 6 km. In mattinata, sempre nella stessa zona, scossa di 2.5 Parole chiave: Terremoto ...