Qualcomm Snapdragon 875 : sarà prodotto da TSMC con processo a 5 nm : Secondo gli ultimi rumor, Snapdragon 875, il chip di fascia alta per il 2021 di Qualcomm, sarà realizzato da TSMC con un processo produttivo 5 nm. Per chi non lo sapesse, Qualcomm progetta i suoi processori ma non possiede le strutture per fabbricarli. Negli ultimi due anni, per produrre Snapdragon 845 e 855, si è rivolta a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) e precedentemente a Samsung per Snapdragon 820 e 835. Snapdragon 865: ...

Pare che per il Qualcomm Snapdragon 875, ossia la CPU top di gamma del 2021, Qualcomm si affiderà a TSMC, che utilizzerà un processo produttivo a 5 nm

Qualcomm Kona : primo benchmark di Snapdragon 865 : Recentemente, Qualcomm ha dato una prima prospettiva delle prestazioni di Snapdragon 865, il SoC top che alimenterà la maggior parte degli smartphone top di gamma Android nel 2020. primo benchmark Il nuovo processore è stato da poco aggiunto al database Geekbench su un device di test chiamato “Qualcomm Kona for arm 64”. Kona è il nome in codice di quello che alla fine dovrebbe essere Snapdragon 865 e i chip rivelati sono ben ...

Il punteggio su Geekbench in single core del SoC Snapdragon 865 "Kona" è decisamente migliore se confrontato con quelli raggiunti da Snapdragon 855 e 855+, ma non raggiunge i 4700 punti dell'A12 Bionic di Apple e nemmeno i 4500 dell'ultimo SoC Exynos 9825, tuttavia le prestazioni in multi-core sono migliori dell'Apple A12 Bionic e dello Snapdragon 855.

Nubia Z20, con un doppio schermo OLED e 12 GB di RAM, ottiene la certificazione dal TENAA, mostrando la scheda tecnica quasi completa.

Nelle scorse ore Sudhanshu Ambhore ha rivelato su Twitter che il nome ufficiale dello smartphone Nubia con Snapdragon 855 Plus sarà Nubia Red Magic 3S

Nuove conferme sulle prestazioni della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855+ arrivano da un nuovo benchmark realizzato da Black Shark 2.

A distanza di un paio di giorni dalla presentazione ufficiale del processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, Aumentano gli smartphone che lo vanteranno

ASUS ROG Phone II è il primo device ad utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus : Attraverso un comunicato stampa, ASUS annuncia che l'imminente ROG Phone II sarà il primo gaming Phone ad essere alimentato dall'innovativo processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus Mobile Platform.ROG Phone II offrirà agli utenti la migliore esperienza possibile di mobile gaming, integrando importanti innovazioni rispetto al ROG Phone, smartPhone acclamato a livello mondiale che ha fatto il suo debutto nel 2018. Disponibilità e specifiche ...

Qualcomm Snapdragon 215 : il processore entry level : Il nuovo processore della famiglia Snapdragon, firmato Qualcomm, introdurrà il supporto alle dual camera sugli smartphone di fascia economica. Qualcomm CPU Nell’attuale mercato dei dispositivi portatili Qualcomm risulta essere uno dei più importanti produttori di CPU. Dal settore Smartphone ai computer portatili, il colosso di San Diego ha preso via via sempre più spessore. Le innovazioni di Qualcomm non si fermano solamente al settore dei ...