Notebook Lenovo datati a rischio sicurezza | bisogna liberarsi del Solution Center

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Iprodotti nel periodo fra il 2011 e 2018 che hanno ancora installato il vecchio softwarepotrebbero essere soggetti a una falla nelladenominata “Escalation di privilegi”, che potrebbe consegnare ad hacker o malware i privilegi di amministratore del sistema. L’azienda produttrice ha emesso un avviso diin cui spiega che il problema riguarda i dispositivi che eseguonoversione 03.12.003. Si tratta di un software proprietario che era preinstallato in fabbrica sui computer, e che ormai non è più supportato. Capita sovente che i software, così come i sistemi operativi, siano supportati solo per un limitato periodo di tempo, durante il quale vengono costantemente aggiornati. Alla fine del supporto gli aggiornamenti divengono interrotti, e questo trasforma i software in potenziali ...

