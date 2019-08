Nancy Brilli ' Esiliata dalla Rai da 17 anni | le donne al comando abusano del potere'

Nancy Brilli : “L’ultimo provino in Rai? Mi dissero che il mio trucco lo facevano a Tale e Quale Show. Mi trattarono con arroganza - per ferirmi” : “Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa. Parliamo di Commesse, una serie di successo. Da allora, niente più. Eppure nei loro show continuano a invitarmi”. A parlare così è Nancy Brilli che racconta al settimanale Chi del provino sostenuto nel 2015 per avere la parte da protagonista nella serie L’Oriana, sulla vita di Oriana Fallaci. Parte che poi è andata a Vittoria Puccini. A spingerla a pubblicare tutto su Instagram, ...

