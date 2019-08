La Corea taglia un altro traguardo sul 5G

Fonte : wired

(Di martedì 27 agosto 2019) SK Telecom CEO Park Jung-ho delivers a speech during a launch event for the company’s 5G mobile network, in Seoul on April 3, 2019. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo credit should read ED JONES/AFP/Getty Images) Ladel Sud pianta un’altra bandierina nella corsa al 5G. Sk Telecom, uno dei principali operatori telefonici del Paese, ha annunciato di essere la prima compagnia al mondo ad avere superato il milione di abbonati ai servizi delle reti di quinta generazione. In 140 giorni dal lancio del primo smartphone abilitato alle connessioni 5G, il gruppo ha raggiunto un milione di abbonati, pari al 3,5% del suo bacino di clienti, pari a 28 milioni di unità. E se il 5G, come ricorda l’azienda in una nota, viaggia due volte più veloce della tecnologia Lte, anche il richiamo degli abbonati ha seguito lo stesso passo, visto che per raggiungere un milione di clienti per i ...