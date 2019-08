Inter-Lecce | Conte rivela | “Sento tantissimo le partite | faccio 6-7 km a bordo campo…”

Inter-Lecce : polemiche per la coreografia della curva dedicata a Diabolik - l'ultrà laziale ucciso in un agguato : Nella partita di esordio del campionato la curva nerazzurra ha realizzato una coreografia per Fabrizio Piscitelli. E sui social i tifosi protestano: "Vergogna, non nel mio nome"

Lukaku subito in gol - l'Inter schianta il Lecce : esordio da sogno per Antonio Conte : Parte alla grande l'Inter di Antonio Conte battendo il Lecce 4-0 nella prima partita di campionato a San Siro. Per i nerazzuri uno stadio pieno, 65.000 spettatori, ed una tifoseria che ha accolto alla grande la squadra, in particolare Romelu Lukaku ed il nuovo allenatore. L'attesa è spasmodica e quasi passa in secondo piano una 'tegola' che cade durante il riscaldamento: de Vrij si fa male e, dunque, Conte deve rivedere il suo trio difensivo: ...

Inter-Lecce 4-0 : Brozovic e Sensi - poi Lukaku fa esplodere San Siro - La classifica : Il croato, i due nuovi acquisti e Candreva lanciano Conte all’esordio in nerazzurro. Il gol del belga, nella ripresa, entusiasma i tifosi. Espulso Farias

Inter-Lecce - Conte contento a metà : “bisogna migliorare per essere protagonisti. Icardi? Marotta è stato chiaro” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria contro il Lecce, soffermandosi anche su Icardi e sul mercato Vince e convince l’Inter nel posticipo della prima giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono 4-0 sul Lecce al termine di una partita giocata alla perfezione dagli uomini di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione positiva quella di Lukaku e compagni, che non ha convinto appieno ...

Inter-Lecce - Liverani : “Risultato pesante ma non cambia nulla - Interessante era vedere la mentalità” : Si era consci del fatto che il destino non avesse regalato il miglior inizio, ma si sperava anche in un passivo diverso, forse anche troppo pesante per un Lecce che non era partito male. Ma non sono queste le partite dei salentini in cui bisognerà far punti. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico dei giallorossi Fabio Liverani. Inter-Lecce, Conte: “Bene oggi ma non deve essere scintilla, dobbiamo diventare ...

Inter-Lecce - Conte : “Bene oggi ma non deve essere scintilla - dobbiamo diventare dinamite” : Inter-Lecce è finita 4-0, l’esordio dei nerazzurri è ottimo. Segnano i centrocampisti e anche Lukaku. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico Antonio Conte. Inter, l’esordio è uno show: Lecce annientato con la ‘sagra delle prodezze’, segna anche Lukaku [FOTO] “Siamo partiti bene, con la giusta intensità e voglia e rispettando un’idea. Poi sul 2-0 ci siamo disuniti, ho detto ai ragazzi di ...

L’Inter è un carro armato - quattro colpi per distruggere il Lecce : Lukaku fa subito esplodere San Siro : La formazione di Conte vince e convince all’esordio contro il Lecce, asfaltando i pugliesi con un sonoro 4-0 L’Inter c’è e si vede, i nerazzurri iniziano alla grande la nuova stagione asfaltando 4-0 il Lecce, annichilito da una formazione cinica e spietata come quella di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una partita perfetta quella di Skriniar e compagni, attenti in difesa e furiosi in attacco, con un centrocampo che ...

Inter col botto - c'è già la mano di Conte : 4-0 al Lecce - Lukaku conquista San Siro : L'Inter di Antonio Conte comincia col botto. Anzi 4, come i gol con cui i nerazzurri in un San Siro pieno e festante travolgono il Lecce di Liverani. I neopromossi giocano con orgoglio e coraggio per un'ora, poi crollano sotto i colpi (dalla distanza) di Brozovic, Sensi, Lukaku (gran debutto per il

Inter-Lecce 4-0 - esordio perfetto di Conte : Brozovic-Sensi indirizzano la sfida - poi segnano anche Lukaku e Candreva : Un esordio migliore di così era impensabile, anche per un perfezionista come lui. L’Inter di Antonio Conte batte il Lecce 4-0 davanti a circa 65mila spettatori arrivati a San Siro e bagna così il ritorno in Serie A con un poker alla squadra della sua città natale. Tutto facile per i nerazzurri, con Marcelo Brozovic ad aprire le marcature e il neo-acquisto Stefano Sensi a raddoppiare subito dopo. Nella ripresa in gol anche il colpo di ...