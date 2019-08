Fairphone | ecco la terza generazione dello smartphone etico

Fonte : repubblica

(Di martedì 27 agosto 2019) E' fatto per durare, consuma meno, è costruito con materiali riciclabili. Non solo: non usa metalli che provengono da miniere in zone di guerra e viene assemblato da operai pagati adeguatamente e protetti dai diritti sindacali

