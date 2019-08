Calciomercato Milan – Il Monaco insiste su Kessiè | Bakayoko e Lemina le alternative

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Ilnon molla la presa su Frank: se ildovesse resistere, i francesi pronti a virare suManca appena una manciata di giorni alla fine del mercato e tutte le squadre, italiane e straniere, sono alla ricerca dell’ultimo tassello per puntellare la propria rosa in vista della stagione appena iniziata. Il, che già in passato aveva mostrato interesse verso Frank, sembra essere tornato alla carica. Il club francese valuta il giocatore 25 milioni, proposta che difficilmente ilprenderà in considerazione a queste cifre. Se fra le società non dovesse esserci un punto d’incontro, i monegaschi sono pronti a virare sull’ex rossonero Tiemouèo sull’ex juventino Mario, attualmente in forza rispettivamente a Chelsea e Southampton. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

