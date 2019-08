Busto Arsizio - 20enne trovata morta in un campo : Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Il cadavere di una ragazza di circa 20 anni è stato trovato in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il proprietario del terreno ha scoperto il corpo mentre tagliava l’erba, come confermato dalla Polizia di Stato, che sta indagando sul caso.A una prima visita del medico legale non ci sarebbero segni di violenza. Tuttavia si attende l’autopsia, prevista per domani, per accertare le ...

Calendario Serie C : il Monza parte da Busto Arsizio - il Bari da Lentini : Nella sede del Coni sono stati sorteggiati nelle scorse ore i calendari di Serie C della prossima stagione 2019/2020. Ad un mese esatto dall'inizio del campionato, previsto per domenica 25 agosto, tutte le squadre hanno saputo quando si affronteranno in stagione. Alla fine la Lega di Serie C, ha deciso per l'ammissione del Bisceglie e per l'esclusione del Cerignola, anche se ovviamente questa decisione non è stata accolta bene dal presidente ...