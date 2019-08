Un ragazzo è morto accoltellato fuori da un locale notturno in provincia di Novara

Dramma in vacanza : morto un ragazzo di 22 anni : Antonio Borrelli, ventiduenne di Napoli, era in acquascooter quando - forse per un malore - è finito in mare. Sul caso...

Simon Gautier - i magistrati indagano sui soccorsi all’escursionista. Ma il ragazzo sarebbe morto un’ora dopo la chiamata al 118 : La disperazione della famiglia di Simon Gautier, la rabbia degli amici per una “morte assurda” e i dubbi sulla tempestività dei soccorsi. Saranno due inchieste aperte dalle procure di Vallo della Lucania e di Lagonegro ad accertare se è stato fatto tutto il possibile per salvare il 27enne francese, da due anni in Italia per un dottorato in storia dell’arte. Specie nei minuti (e nelle ore) successivi alla telefonata del 9 ...

Jesolo - trovato morto il ragazzo che era scomparso in mare dopo un tuffo dal pedalò : È stato ritrovato venerdì mattina il corpo del ventitreenne scomparso in mare a Jesolo nel giorno di Ferragosto. I soccorritori hanno trovato il corpo in un punto non lontano da dove il ragazzo si era tuffato per poi sparire tra le onde. A dare l’allarme erano stati i suoi amici: la giovane vittima si era tuffata da un pedalò.Continua a leggere

E' un trentenne vercellese l'alpinista morto sul Monte Rosa - da ragazzo era già caduto in quella zona : Matteo Calzoni, detto "Teino", amava quella montagna nonostante l'episodio del passato. Gli amici lo piangono: "Quante cose dovevamo ancora fare insieme"

Speronati da auto - morto anche il secondo ragazzo : Milano, 5 ago. (AdnKronos) – E’ morto all’ospedale di Bergamo anche Matteo Ferrari, 18 anni, l’amico di Luca Carissimi, ricoverato , avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Azzano San Paolo nel bergamasco. Il 33enne, che li ha investiti il 4 agosto dopo una lite in discoteca, dovrà rispondere di duplice omicidio in entrambi i casi volontario. Il giovane Ferrari, a differenza dell’amico morto sul colpo, è ...

Morto anche il secondo ragazzo a bordo della Vespa speronata fuori da una discoteca di Bergamo : E’ Morto anche Matteo Ferrari, il 18enne che intorno alle 4 di sabato mattina viaggiava sulla Vespa guidata dall’amico 19enne Luca Carissimi a Azzano San Paolo (Bergamo). I due ragazzini sono stati travolti da un’auto giudata da Matteo S, 33 anni di Curno, in provincia di Bergamo, che poi è stato arrestato.Luca era Morto sul colpo mentre Matteo si è spento questa mattina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di ...

Bergamo - travolti con l’auto dopo una lite : morto anche il secondo ragazzo dopo agonia di oltre 30 ore. I genitori donano gli organi : Non ce l’ha fatta Matteo Ferrari, il giovane 18enne travolto dall’auto guidata da Matteo Scapin nella notte tra sabato e domenica mentre era in scooter con l’amico 21enne Luca Carissimi, morto nello scontro. I due sono stati speronati ad Azzano San Paolo, nel Bergamasco, dal 33enne di Curno, ora in cella con l’accusa di omicidio volontario, dopo una lite in discoteca a Orio al Serio. L’appena maggiorenne è deceduto ...

Bergamo : speronamento - morto anche il secondo ragazzo investito : Milano, 5 ago. (AdnKronos) – E’ morto all’ospedale di Bergamo anche Matteo Ferrari, 18 anni, l’amico di Luca Carissimi, ricoverato dopo lo speronamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Azzano San Paolo (Bergamo). Sono due adesso le morti di cui dovrà rispondere il 33enne che li ha investiti dopo una lite in discoteca. Il giovane Ferrari, a differenza dell’amico morto sul colpo, è sopravvissuto ...

Travolti in moto dopo serata in discoteca : morto anche il secondo ragazzo : anche Matteo Ferrari, l'amico del giovane Luca Carissimi travolto e ucciso dopo una serata in discoteca da un 33enne, è morto. L'auto guidata da Matteo Scapin lo aveva speronato sulla Vespa dell'amico morto sul colpo. Il giovane di 18 anni è spirato in ospedale e i genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi. L'incidente era avvenuto all'alba di domenica al termine di una lite tra giovani fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo ...

