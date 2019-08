Torino | scoppia il caso N’Koulou e Cairo | “Resta con noi | ma prima deve…” E svela un

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Brutta gatta da pelare in casa. N’Koulou, che vorrebbe andare alla Roma, è rimasto in tribuna ieri, alladi campionato contro il Sassuolo vinta dai granata per 2-1. “Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha detto che non c’era con la testa”, ha spiegato l’allenatore Mazzarri nel post-partita. Il presidente granata Urbano, nella notte, lasciando lo stadio ‘Grande’ è stato categorico: “N’Koulou rimane con noi, magari lui ha altre idee, ma ha contratto con ilper altri due anni e i contratti devono rispettarli tutti quanti, non deve farlo mica solo. Ora dipende da lui”.però il difensore “deve chiedere scusa alla società e alla squadra. Dopo la partita con il Wolverhampton, nella quale N’Koulou non ha fatto una prestazione eccezionale, basti pensare al terzo gol ...

