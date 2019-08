Ma se invece di lamentarci dei turisti creassimo un software che ci rende miliardari?

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 26 agosto 2019) Ma sedideiunche ci? Ooooh, è ufficialmente finita l’estate quando i giornali del bispensiero si lamentano dei troppiin giro per il mondo. È buffo, a pensarci. Per anni ci hanno scartavetrato gli zebedei col fatto che viaggiare apre la mente, che bisogna essere cittadini del mondo, che vedere le Grandi Capitali Europee ci farà cambiare idea sulle tisane alla curcuma e apprezzare gli scritti di Saverio Tommasi. Ora la gente dovrebbe restare a casa Perché il turismo rovina tutto. Da veneziano, posso garantire che le orde di persone che si riversano in laguna sono zombie inconsapevoli di dove sono, qual è la storia che calpestano, perché dovrebbe essere interessante o come mai ha un costo. A loro basta vedere nello schermo del telefonino il loro viso con la stessa cornice che hanno visto attorno al viso ...

