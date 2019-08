Fidanzata Cristiano Ronaldo | Georgina si confessa | “è difficile stare con uno come lui”

Georgina Rodriguez non è facile essere la Fidanzata di Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez prima di incontrare il calciatore Cristiano Ronaldo faceva la commessa e ora è una delle donne più invidiate del mondo. Ma per la Rodriguez non è tutto rose e fiori: “essere la compagna di un personaggio così famoso non è facile”, ha rivelato in un’intervista al “Sun”. Georgina e Cristiano si sono incontrati nel 2016 in Spagna, nel negozio di abbigliamento in cui lei lavorava come commessa. ...