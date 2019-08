Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Su Repubblica, Mauriziocommenta la presenza indi Mihajlovic, ieri, a Verona. Il tecnico, dopo 40 giorni di ospedale – in quasi totale isolamento – in cui si è sottoposto alle prime cure per la, ha voluto essere presente in panchina, contro il parere dei medici, che gli avevano sconsigliato di farlo. E così, si è messo la mascherina ed è salito in auto per presentarsi in. Quando è arrivato ha tolto la mascherina, nonostante il pericolo, date le basse difese immunitarie dell’organismo in un momento come quello che sta vivendo. In tuta, con il cappellino in testa, magro e pallido. Senza vergognarsi del collo sul collo per la chemio, dei radi capelli e neppure degli zigomi che gli scavano la faccia. Un’immagine di un corpo fragile che diventa potentissima, scrive. “Quella diMihajlovic non è la retorica del ...

napolista : #Crosetti: #Sinisa in campo dice alla sua leucemia: “finché ci sono io non ci sei tu” Su Repubblica. Quella di… -